Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»
Президент «Реал» Флорентіно Перес в інтерв’ю El Chiringuito заявив, що не вважає продовження Кіліаном Мбаппе контракту з ПСЖ зрадою:
«Він не зрадив мене. Просто він говорив, що хоче грати за «Реал». Це правда. Минулого серпня ПСЖ не хотів його продавати. Ми вирішили чекати рік, і він продовжував говорити те саме. За 15 днів до переходу ситуація змінилася через політичний тиск і економічний фактор.
Він зробив те, що було простіше. Він змінився. Немає сенсу обговорювати це знову й знову. Зважаючи на весь той тиск, він змінив свою мрію. Він молодий. Кожен з нас відчуває тиск, а особливо молоді люди. Я не розумію навіщо президент Франції телефонував йому. Це спричинило серйозний вплив, точно.
Той Мбаппе, якого я хотів підписати, мріяв грати за «Реал». Підписати його через три роки? Не знаю… Через три роки всяке може трапитися.
Цей Мбаппе – це не Мбаппе. Гравець, який відмовився від спонсорського прояву зі своєю національною командою… Не знаю. Я думав, що це була його мрія. Але часом мрії змінюються під зовнішнім тиском.
Однак «Реал» завжди відкритий для тих, хто розуміє, що немає нікого більшого, за цей клуб».
Тим часом мадридці вже оголосили про підписання Антоніо Рюдігера і Орельєна Чуамені, котрого, до речі, намагався перехопити ПСЖ і сам Мбаппе.
До речі, Андрій Лунін прийняв рішення з приводу майбутнього в «Реалі».
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