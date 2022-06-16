Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»

Президент «Реал» Флорентіно Перес в інтерв’ю El Chiringuito заявив, що не вважає продовження Кіліаном Мбаппе контракту з ПСЖ зрадою:

Він зробив те, що було простіше. Він змінився. Немає сенсу обговорювати це знову й знову. Зважаючи на весь той тиск, він змінив свою мрію. Він молодий. Кожен з нас відчуває тиск, а особливо молоді люди. Я не розумію навіщо президент Франції телефонував йому. Це спричинило серйозний вплив, точно.

Той Мбаппе, якого я хотів підписати, мріяв грати за «Реал». Підписати його через три роки? Не знаю… Через три роки всяке може трапитися.

Цей Мбаппе – це не Мбаппе. Гравець, який відмовився від спонсорського прояву зі своєю національною командою… Не знаю. Я думав, що це була його мрія. Але часом мрії змінюються під зовнішнім тиском.

Однак «Реал» завжди відкритий для тих, хто розуміє, що немає нікого більшого, за цей клуб».