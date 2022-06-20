Перес: «Сьогодні знову один з особливих днів в «Реалі»

Мадридський клуб офіційно презентував Рюдігера

Президент «Реала» Флорентіно Перес прокоментував прихід в команду німецького захисника Антоніо Рюдігера. його цитує прес-служба «вершкових».

«Сьогодні знову один з особливих днів в« Реалі », тому що сьогодні до нас приєднується один з тих великих гравців, які допоможуть команді продовжувати ставати краще. Антоніо Рюдігер - один з кращих захисників в світі. Відтепер ви частина великої родини, в якій від вас будуть вимагати всього з першої хвилини. Антоніо, ви прийняли найбільший виклик у своїй кар'єрі, і ми переконані, що ви почнете писати свою власну історію ».

Нагадаємо, «Реал» придбав Рюдігера безкоштовно.