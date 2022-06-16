Голанд: «Стиль гри «Манчестер Сіті» мені ідеально підходить»
Перес: «У «Реала» грає найкраща дев'ятка світу. Навіщо нам Холанд, щоб сидів на лавці запасних?»
Президент королівського клубу вважає, що Бензема сильніший за норвежця
Президент «Реала» Флорентіно Перес вважає, що Ерлінг Холанд, Який перейшов в «Манчестер Сіті», не підійшов би мадридському клубу. його цитує As.
«У нас в команді грає найкраща дев'ятка світу. Ми не збиралися підписувати Голанда, щоб він сидів на лавці запасних.
Пункт в контракті, який дозволить Голланду піти з Сіті через два роки за 150 мільйонів євро? Я не знаю. Зараз нас ніщо не цікавить більше, ніж формування нової команди з молодих гравців і новачків.
Коли заміна для Бензема з'явиться, але не для того, щоб він сидів на лавці ».
Раніше Холанд заявив, що стиль гри «Манчестер Сіті» ідеально йому підходить.
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