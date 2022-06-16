Перес: «У «Реала» грає найкраща дев'ятка світу. Навіщо нам Холанд, щоб сидів на лавці запасних?»

Президент «Реала» Флорентіно Перес вважає, що Ерлінг Холанд, Який перейшов в «Манчестер Сіті», не підійшов би мадридському клубу. його цитує As.

Пункт в контракті, який дозволить Голланду піти з Сіті через два роки за 150 мільйонів євро? Я не знаю. Зараз нас ніщо не цікавить більше, ніж формування нової команди з молодих гравців і новачків.

Коли заміна для Бензема з'явиться, але не для того, щоб він сидів на лавці ».