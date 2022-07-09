Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»

Директор стадіону «Десни», окрім «Боруссії», очікує допомоги від «Барселони» та переможця єврокубка
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«Шпори» орендували футболіста каталонців
Клеман Лангле / Фото - Тоттенгем Готспур
Захисник Клеман Лангле перейшов до «Тоттенгема». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Француз перебрався з «Барселони» на правах оренди. Угода буде діяти до кінця сезону.
При цьому після його закінчення футболіст повинен повернутися до Каталонії. У «шпор» немає права викупу.
Раніше директор стадіону «Десни» повідомив, що очікує від «Барселони» допомоги в реконструкції арени.
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