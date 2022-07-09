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Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»

«Шпори» орендували футболіста каталонців
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:55
Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»
Клеман Лангле / Фото - Тоттенгем Готспур

Захисник Клеман Лангле перейшов до «Тоттенгема». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Француз перебрався з «Барселони» на правах оренди. Угода буде діяти до кінця сезону.

При цьому після його закінчення футболіст повинен повернутися до Каталонії. У «шпор» немає права викупу.

Раніше директор стадіону «Десни» повідомив, що очікує від «Барселони» допомоги в реконструкції арени.

Сергій Стаднюк
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Теги

Клеман Лангле Барселона (футбол) Тоттенхем

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