Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»

«Шпори» орендували футболіста каталонців

Клеман Лангле / Фото - Тоттенгем Готспур

Захисник Клеман Лангле перейшов до «Тоттенгема». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Француз перебрався з «Барселони» на правах оренди. Угода буде діяти до кінця сезону.

При цьому після його закінчення футболіст повинен повернутися до Каталонії. У «шпор» немає права викупу.

Раніше директор стадіону «Десни» повідомив, що очікує від «Барселони» допомоги в реконструкції арени.