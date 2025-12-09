Сергій Разумовський

Тренерський штаб Ігоря Костюка в Динамо остаточно укомплектований. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вже відомо, хто допомагатиме виконувачу обов’язків головного тренера киян в заключних поєдинках року. Кияни зіграють проти Фіорентини та Ноа в єврокубках, а також у матчі української Прем'єр-ліги з Вересом.

За даними джерела, ініціатива запросити до першої команди тренера воротарів Михайла Федунова належала особисто Костюку. Водночас у структурі штабу продовжує працювати й інший фахівець на цій же позиції – Тарас Луценко, тож над голкіперами тепер працюватиме одразу двоє спеціалістів.

Питання зміни тренера з загальної фізичної підготовки в клубі не стоїть. У Динамо повністю довіряють професіоналізму Віталія Кулиби, який продовжить відповідати за функціональний стан команди.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало пропозицію щодо футболіста, який заграв за Костюка.