Сергій Стаднюк

Металіст 1925 проведе третій контрольний матч у рамках літніх зборів 2025 року. Товариський гра проти титулованого Карабаха з Азербайджану відбудеться вже сьогодні, 7 липня. Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом на полі Sportplatz St. Ulrich, а формат передбачає чотири тайми по 30 хвилин. Пряму трансляцію матчу можна подивитися на клубному YouTube-каналі харків'ян.

Цей спаринг стане третім для Металіста 1925 на австрійських зборах, тоді як для Карабаха лише першим у це міжсезоння. Азербайджанський гранд, який вже 12 разів вигравав чемпіонат і 8 разів здобував національний кубок, активно готується до старту в Лізі чемпіонів.

За даними Transfermarkt, поточна вартість складу Карабаха складає 24,4 млн євро – на 10 мільйонів більше, ніж у Металіста 1925. У складі гостей – 14 гравців збірних, легіонери з Чорногорії, Польщі, Албанії та Кабо-Верде, а також українець Олексій Кащук.

Цікаво, що на полі може зійтись ще один «подвійний агент». Вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв народився в Азербайджані, але виріс у Харкові й захищає кольори юнацької збірної України.

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 розгромно програв Панатінаїкосу (0:3).