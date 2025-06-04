Перший день збірної України в Канаді. ВІДЕО

Національна збірна України прибула до канадського Торонто, аби взяти участь незвичному для себе міжнародному турнірі Canadian Shield.

Частина команди Сергія Реброва розпочала свою подорож з київського центрального вокзалу, а вже у Варшаві синьо-жовті зібралися в повному складі та вирушили до Північної Америки.

Склад збірної України на турнір Canadian Shield

Воротарі:

Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники:

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США).

Півзахисники:

Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападник:

Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).

Резервний список:

Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, збірна України проведе два матчі в рамках турніру на стадіоні BMO Field у Торонто, який у 2026 році прийматиме матчі чемпіонату світу.

7 червня суперником України стане Канада, а 10 червня – Нова Зеландія.

Україна вже провела своє перше тренування в Канаді

В режимі одноденних занять на футбольному полі наша команда працюватиме всі неігрові дні свого перебування в Північній Америці.

Напередодні першого товариського поєдинку, проти господарів, канадців, 6 червня Сергій Ребров та один з його футболістів дадуть традиційну пресконференцію, яка розпочнеться о 23:30 за Києвом. Зустріч з Канадою 7 червня розпочнеться о 22:30 за Києвом.