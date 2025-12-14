Сергій Разумовський

Центральний захисник Динамо Аліу Тіаре нарешті відкрив рахунок своїм голам у складі київського клубу. Сенегальський оборонець відзначився у поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги проти рівненського Вереса, ставши одним з авторів впевненої переваги своєї команди в першому таймі.

На 20-й хвилині зустрічі Тіаре результативно підключився до атаки динамівців і забив м’яч, який дозволив киянам закріпити перевагу, зробивши рахунок 2:0. Для захисника це був не просто гол у конкретному матчі, а й важлива особиста віха.

Зустріч із Вересом стала для Аліу Тіаре п’ятнадцятою у футболці Динамо в усіх турнірах. І саме в цьому поєдинку він записав до свого активу першу результативну дію на офіційному рівні.

Нагадаємо, Динамо зіграє з іспанським топклубом в 1/16 фіналу єврокубка.