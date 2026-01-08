Сергій Разумовський

Перед матчем за Суперкубок Франції-2025 між ПСЖ та Марселем, який відбудеться 8 січня на стадіоні Jaber Al-Ahmad International Stadium у Кувейті, увага прикута до чергового «Класико» французького футболу. Для Марселя це перша участь у турнірі за п’ять років: востаннє команда грала тут у січні 2021-го й тоді поступилася саме ПСЖ. Парижани ж традиційно домінують у цьому змаганні – вони виграли 11 з 12 останніх розіграшів і підходять до матчу як чинний та триразовий поспіль володар трофея, маючи загалом 13 перемог у турнірі.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний у сезоні-2025/26 уже має солідну ігрову практику в складі парижан. На його рахунку 20 зіграних матчів у всіх офіційних турнірах, і в одному з них оборонець відзначився забитим м’ячем. Для гравця його позиції така статистика підкреслює не лише стабільну присутність у ротації, а й здатність бути корисним команді під час стандартів або підключень до атаки.

Найближчу топову перевірку для ПСЖ уболівальники зможуть побачити наживо: матч ПСЖ – Марсель транслюватиметься у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO, а також на лінійному каналі MEGOGO Футбол 2. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.

З погляду статистики та поточної динаміки, ПСЖ також має перевагу. Команда виграла 8 із 9 останніх фіналів у різних турнірах, а в особистих зустрічах має 52 перемоги над Марселем у всіх змаганнях. Для провансальців цей матч може стати шансом перервати тривалу безтрофейну серію, яка триває з квітня 2012 року. Водночас історія протистоянь і результати останніх років свідчать про складність цього завдання.

Що стосується кадрової ситуації, Марсель підходить до гри з певними втратами, але зберігає баланс у складі. В атаці ключовими фігурами залишаються П’єр-Емерік Обамеянг і Мейсон Ґрінвуд, які демонструють високу результативність у сезоні, тоді як Ігор Пайшан стабільно діє на лівому фланзі. У середній лінії тренерський штаб робить ставку на досвідчених виконавців, компенсуючи дискваліфікації, а в обороні очікується повернення ключових гравців. Усе це обіцяє напружений і якісний матч між двома принциповими суперниками.

Раніше повідомлялося, що Енріке вирішив не продовжувати контракт з ПСЖ.