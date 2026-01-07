Іспанський тренер Луїс Енріке вирішив не продовжувати чинну угоду з ПСЖ. Про це повідомляє видання Bild.

За даними джерела, 55-річний фахівець відхилив пропозицію про пролонгацію контракту, оскільки має намір у майбутньому прийняти новий професійний виклик. Його нинішня угода з паризьким клубом розрахована до літа 2027 року.

Луїс Енріке очолив ПСЖ у 2023 році і за цей час двічі привів команду до чемпіонського титулу у Франції, а також допоміг клубу вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.

У складі парижан також виступає український захисник Ілля Забарний.

Раніше Енріке відреагував на помилку Забарного у матчі ПСЖ проти ФК Париж.