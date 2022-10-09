Як Україні потрапити на Євро-2024 з групи смерті
Петраков: «Було важко грати на виїзді. Хочеться провести поєдинки відбору вдома»
Тренер збірної України – про складний для команди 2022 рік
09 жовтня 16:30
Олександр Петраков / Фото: УАФ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про настрій у команді після невдачі у Лізі націй. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.
Настрій дуже добрий. Було тяжко, ми грали на виїзді.
Усі хлопці хочуть, щоб закінчилася війна й ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома.
Також Петраков прокоментував результати жеребкування Євро-2024.
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