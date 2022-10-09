Петраков: «Маліновський говорив, що дуже хоче в суперники Італію»
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування відбору на Євро-2024. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.
Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.
Мої команди перемагали юнацькі збірні Англії і Франції? Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року.
Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.
Маліновський говорив, що дуже хоче в суперники Італію. Він грає в «Аталанті», Коваленко виступає за «Спецію», може, ще хтось з’явиться в Серії А… Грати проти таких команд завжди цікаво.
Нагадаємо, Україна може пробитися на Євро, навіть якщо не займе одне з перших двох місць.
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