Петраков: «Маліновський говорив, що дуже хоче в суперники Італію»

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування відбору на Євро-2024. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.

Мої команди перемагали юнацькі збірні Англії і Франції? Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року.

Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Маліновський говорив, що дуже хоче в суперники Італію. Він грає в «Аталанті», Коваленко виступає за «Спецію», може, ще хтось з’явиться в Серії А… Грати проти таких команд завжди цікаво.