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Петраков: «Думаю, зараз на батьківщині всі люди, представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, наші вболівальники дякують, аплодують»

Тренер – про вихід у фінал кваліфікації
Футбол Збірна України
07:26
Петраков: «Думаю, зараз на батьківщині всі люди, представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, наші вболівальники дякують, аплодують»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков на прес-конференції після матчу проти Шотландії наголосив на тому, наскільки ця перемога важлива для країни. Його цитує прес-служба УАФ:

Які емоції ви відчуваєте зараз? Що вони для вас значать?

– Зараз емоцій уже немає, вони залишилися на футбольному полі. Ця перемога дуже багато важить для нашої країни.

Очікувалося, що збірна України докладе величезних зусиль задля перемоги. Тож багато кого здивувало те, наскільки скомпоновано й дружно ви грали. Що ви можете сказати із цього приводу?

– Дуже дякую за оцінку нашої праці. Футбол — це командна гра, це мої футболісти, які зробили все для перемоги. Треба їм усім подякувати. Думаю, зараз на нашій батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, усі наші вболівальники дякують, аплодують. Передусім це перемога хлопців.

Що б ви побажали тим людям, які зараз виборюють свободу України?

– Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для вболівальників, для тих, хто постраждав. Ми зробили невеликий крок — вийшли у фінал. Попереду — гра з Уельсом. Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас. Ми сьогодні порадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, що прославляємо нашу країну в тяжкий час.

Хотів би дуже подякувати Шотландії за гостинність. Нас прийняли дуже добре. Я пройшовся вулицями Глазго, до мене підходили люди, бажали успіху. Бажаю їхній команді та головному тренеру Стіву Кларку всього найкращого.

Чи задоволені ви фізичними кондиціями ваших хлопців? Чи задоволені ви діями Артема Довбика, який забив гол, але змарнував два непогані моменти?

– Не хочу зараз розбирати гру. Люди, які займаються футболом, мої колеги, тренери, мене зрозуміють. Зараз не до цього. Я сказав, що задоволений тим, як грали хлопці, а розбір робитимемо потім. Я зараз порожній, вихолощений. Перепрошую, але я не буду зараз розбирати гру.

Попереду матч проти Уельсу. Чи вистачить часу на підготовку до цього суперника?

– Згідно з нашими планами завтра об 11.30 ми вилітаємо до Кардіффа. Увечері в нас тренування у двох групах. Далі будуть тренування, підготовка, хлопці будуть відновлюватися.

Хотілося б почути кілька слів про нашу легенду, Андрія Ярмоленка, який забив уже 45-й гол за збірну України.

– Ви маєте на увазі, що він уже старий (посміхається)? Він добре почувається, молодий хлопець. Йому ще грати й грати, прогресувати...

Олександр Зінченко був дуже емоційним на передматчевій прес-конференції. Як йому вдалося сконцентруватися на грі, щоб бути одним із лідерів команди?

– Зінченко — дуже патріотичний хлопець, він дуже переживає, усе сприймає близько до серця. Він — щирий українець. У нас усі хлопці такі. Хтось тримається, хтось не може стриматися. Не дай Боже, щоб на чиюсь землю прийшло таке горе. Поки воно не торкнулося тебе й твоєї сім’ї, ти цього не розумієш. У нас стільки загинуло людей — жінок, дітей... Те, що Сашко казав, — щиро, від душі...

Фінал кваліфікації на чемпіонат світу відбудеться 5 червня. Початок гри з Уельсом о 21:45.

 

Сергій Лук'яненко
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Олександр Петраков

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