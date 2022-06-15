Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»

Тренер – про матч проти Ірландії
Футбол Збірна України
09:48
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков в ефірі «Футбол 1» зізнався, що проти Ірландії його команда грала на фоні втоми:

«Хлопці молодці, дотягнули до кінця. Сил вже бракувало, це п’ята гра. Так що я їм дякую дуже. Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура. Зараз теж троє занедужали.

Я очікував такої гри, що буде дуже тяжко, вони свіжішими за на виглядали. Це було помітно, хлопці нові додалися. Добре що відігрались.

Так, була розмова в перерві. Ми поговорили з хлопцями, вони самі зібралися і підбадьорювали один одного.

Різник – добрий воротар, мені сподобався. Ми дали йому шанс і він виправдав свій шанс. У нас є воротарі в країні, дуже перспективні, молоді. Треба давати їм шанси грати.

По усім цим матчам, я задоволений як хлопці грали.

Передаємо привіт ЗСУ – хлопці, ми грали для вас, щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили. Зробили все можливе. Будемо далі думати що робити вже у вересні. Ми на першому місці у групі, потім почнеться чемпіонат, а там будемо рухатись далі».

На прес-конференції після гри Петраков зізнався, що засмучений від того, як збірна України пропустила.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Футбол Збірна України
07:29
Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Футбол Збірна України
13 червня 18:53
Петраков: «Соболь та Попов зіткнулися на тренуванні – у Едуарда фінгал, красивішим став. Яремчуку поїдуть робити МРТ»
Петраков: «Соболь та Попов зіткнулися на тренуванні – у Едуарда фінгал, красивішим став. Яремчуку поїдуть робити МРТ»
Футбол Збірна України
13 червня 17:59
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Футбол Збірна України
11 червня 19:19
Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»
Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»
Футбол Збірна України
10 червня 18:36
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Футбол Ліга націй UEFA
09 червня 09:21

Новини: Футбол

Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Серія А
10:53
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Прімера
10:09
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Збірна України
09:48
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Збірна України
09:13
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
Футбол в Європі
08:46
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Збірна України
08:26
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Збірна України
07:59
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Збірна України
07:45
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Збірна України
07:29
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини