Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Головний тренер збірної України Олександр Петраков в ефірі «Футбол 1» зізнався, що проти Ірландії його команда грала на фоні втоми:
«Хлопці молодці, дотягнули до кінця. Сил вже бракувало, це п’ята гра. Так що я їм дякую дуже. Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура. Зараз теж троє занедужали.
Я очікував такої гри, що буде дуже тяжко, вони свіжішими за на виглядали. Це було помітно, хлопці нові додалися. Добре що відігрались.
Так, була розмова в перерві. Ми поговорили з хлопцями, вони самі зібралися і підбадьорювали один одного.
Різник – добрий воротар, мені сподобався. Ми дали йому шанс і він виправдав свій шанс. У нас є воротарі в країні, дуже перспективні, молоді. Треба давати їм шанси грати.
По усім цим матчам, я задоволений як хлопці грали.
Передаємо привіт ЗСУ – хлопці, ми грали для вас, щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили. Зробили все можливе. Будемо далі думати що робити вже у вересні. Ми на першому місці у групі, потім почнеться чемпіонат, а там будемо рухатись далі».
На прес-конференції після гри Петраков зізнався, що засмучений від того, як збірна України пропустила.
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