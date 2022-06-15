Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков в ефірі «Футбол 1» зізнався, що проти Ірландії його команда грала на фоні втоми:

Я очікував такої гри, що буде дуже тяжко, вони свіжішими за на виглядали. Це було помітно, хлопці нові додалися. Добре що відігрались.

Так, була розмова в перерві. Ми поговорили з хлопцями, вони самі зібралися і підбадьорювали один одного.

Різник – добрий воротар, мені сподобався. Ми дали йому шанс і він виправдав свій шанс. У нас є воротарі в країні, дуже перспективні, молоді. Треба давати їм шанси грати.

По усім цим матчам, я задоволений як хлопці грали.

Передаємо привіт ЗСУ – хлопці, ми грали для вас, щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили. Зробили все можливе. Будемо далі думати що робити вже у вересні. Ми на першому місці у групі, потім почнеться чемпіонат, а там будемо рухатись далі».