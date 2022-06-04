Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 87кг. Пряма трансляція

Петраков: «На мене немає жодного тиску перед матчем з Вельсом»

Збірна України проведе вирішальну битву за вихід на чемпіонат світу-2022
Футбол Збірна України
21:41
Петраков: «На мене немає жодного тиску перед матчем з Вельсом»
Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від фіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Вельсу. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.

Тиску на мене немає жодного. Ми готуємося до гри у звичному режимі. Я викликав Данила Ігнатенка набагато раніше. У нього була проблема з візою, тому він доїхав до нас тільки зараз.

Вельс – дуже сильно зіграна команда. Я бачу дуже гарну роботу тренерського штабу Роба Пейджа. Є багато виконавців світового рівня – Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас також непогана команда.

Завтра дві збірні поборються за вихід на чемпіонат світу. Думаю, що буде гарна гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде — я не прогнозую ніколи.

Дуже багато гравцям воїни писали повідомлень. До мене ніхто не звертався. Президент УАФ Андрій Павелко їздив на передову, привіз нам прапор України, підписаний хлопцями-військовими. Перед грою ми вивісили його в роздягальні.

У нас дуже складна обстановка в країні. Не всі стежать за футболом. У нас горе, гинуть люди... Недооцінка нашої команди через війну? Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили, і сконцентровані на грі.

Раніше захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про 4 дні між двома матчами плей-офф.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков збірна Уельсу (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»
Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»
Футбол Збірна України
22:21
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Футбол Збірна України
13:26
Президент ФА Уельсу: «Ми бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу»
Президент ФА Уельсу: «Ми бажаємо Україні успіху, але віримо, що прийшов наш час вийти на чемпіонат світу»
Футбол Збірна України
03 червня 21:47
Український коментатор: «Вельс - досить примітивна команда»
Український коментатор: «Вельс - досить примітивна команда»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
03 червня 10:56
Григорчук: «Вельс вище класом, ніж Шотландія. Але не сильніший за Україну»
Григорчук: «Вельс вище класом, ніж Шотландія. Але не сильніший за Україну»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
03 червня 09:01
Збірна України прибула до Вельсу і провела перше тренування
Збірна України прибула до Вельсу і провела перше тренування
Футбол Чемпіонат світу з футболу
03 червня 08:22

Новини: Футбол

Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»
Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»
Збірна України
22:21
Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
Збірна України
22:03
Петраков: «На мене немає жодного тиску перед матчем з Вельсом»
Петраков: «На мене немає жодного тиску перед матчем з Вельсом»
Збірна України
21:41
Збірна Угорщини сенсаційно стартувала в Лізі націй з перемоги над Англією
Збірна Угорщини сенсаційно стартувала в Лізі націй з перемоги над Англією
Ліга націй UEFA
21:19
Юнацька збірна України зіграла внічию з Сербією і ділить з нею лідерство в групі відбору на Євро
Юнацька збірна України зіграла внічию з Сербією і ділить з нею лідерство в групі відбору на Євро
Збірна України
21:00
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Українська Прем'єр-ліга
14:52
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Збірна України
13:57
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Збірна України
13:26
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Ліга 1
12:19
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини