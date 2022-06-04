Петраков: «На мене немає жодного тиску перед матчем з Вельсом»

Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від фіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Вельсу. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.

Вельс – дуже сильно зіграна команда. Я бачу дуже гарну роботу тренерського штабу Роба Пейджа. Є багато виконавців світового рівня – Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас також непогана команда.

Завтра дві збірні поборються за вихід на чемпіонат світу. Думаю, що буде гарна гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде — я не прогнозую ніколи.

Дуже багато гравцям воїни писали повідомлень. До мене ніхто не звертався. Президент УАФ Андрій Павелко їздив на передову, привіз нам прапор України, підписаний хлопцями-військовими. Перед грою ми вивісили його в роздягальні.

У нас дуже складна обстановка в країні. Не всі стежать за футболом. У нас горе, гинуть люди... Недооцінка нашої команди через війну? Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили, і сконцентровані на грі.