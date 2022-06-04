Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Захисник збірної України – про майбутню гру фіналу відбору ЧС-2022 з Вельсом
13:57
Илля Забарний / Фото - bbc.comЗахисник збірної України Ілля Забарний в ефірі програми «Футбол NEWS» прокоментував перемогу в матчі з Шотландією (3:1), а також розповів про підготовку до майбутньої гри проти Вельсу.
«Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати тільки перемогу. У нас достатньо часу, щоб відновитися. 4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100 % готові».
«Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі. Чи не дивлюся вперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб в моїй країні закінчилася війна. Більшість думок про це».
Нагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Вельс – Україна.
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022.
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