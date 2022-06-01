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Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20

Також у списку гравців всього два нападники
Футбол Збірна України
11:25
Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20
Андрій Лунін / Фото - УАФ

Збірна України проведе матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 1 червня, о 21:45.

Головний тренер команди Олександр Петраков не включив до заявки на гру голкіпера Андрія Луніна, захисника Дениса Попова і нападника Данила Сікана. Про це повідомляє прес-служба УАФ. Примітно, що всі троє вигравали під керівництвом фахівця чемпіонат світу U-20.

Заявка збірної України

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Тарас Качараба, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Крім національної, сьогодні також грають і інші збірні України.

Сергій Стаднюк
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Теги

Денис Попов Олександр Петраков збірна Шотландії (футбол) Андрій Лунін Данило Сікан

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