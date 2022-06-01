Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20

Також у списку гравців всього два нападники

Андрій Лунін / Фото - УАФ Збірна України проведе матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 1 червня, о 21:45. Головний тренер команди Олександр Петраков не включив до заявки на гру голкіпера Андрія Луніна, захисника Дениса Попова і нападника Данила Сікана. Про це повідомляє прес-служба УАФ. Примітно, що всі троє вигравали під керівництвом фахівця чемпіонат світу U-20. Заявка збірної України Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник. Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Тарас Качараба, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко. Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков. Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик. Крім національної, сьогодні також грають і інші збірні України.

Сергій Стаднюк