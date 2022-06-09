Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про перемозі над Ірландією (1: 0) в стартовому матчі Ліги націй. його цитує прес-служба УАФ.

- Ми тільки 5 -го грали складний матч з Уельсом. Я вирішив, щоб гравці не отримали травми, дати зіграти молодим хлопцям. Вони були зі мною на зборах, тому я прийняв таке рішення.

Я задоволений, що хлопці вийшли, багато хто з них дебютували на офіційному рівні. Будемо розбирати помилки, але я задоволений самовіддачею хлопців, ставленням до гри. І задоволений результатом.

Це такий позитив після того, що трапилося з Уельсом. Ми перегорнули сторінку і заглядаємо в минуле, а рухаємося вперед.

- Що для вас значила ця перемога, якщо врахувати, що на трибунах були 3,5 тисячі українських уболівальників, шалено раділи успіху вашої команди?

- Зараз такий час. Ви ж бачите, що прийшли знаходяться тут люди в вас. Ви прийняли їх. До речі, я дуже дякую Ірландію за те, що вони поселили наших жінок дітей. А то, що вони раділи...

Я розумію, що всі хочуть додому. Вони зараз не можуть виїхати. Хіба що ми зробили їх щасливими. Ми дуже задоволені, що зробили щасливими 3,5 тисячі наших громадян.

- Ви сьогодні грали в атакуючому стилі. Ви вважаєте, що збірна України краще в цьому, ніж Ірландія, тому що ви вирішили більше атакувати?

- Що вам сказати? Я прищеплюю команді атакуючий футбол, щоб вони ні проти кого не боялися грати. Я прищеплюю. Хіба що ви сказали, що ми грали в атакуючий футбол. Вам сподобалося, спасибі за оцінку нашої праці, нашої команди. Мені це подобається.

- Ваші враження від гри Луніна?

- Я Андрія знаю з 15 років. Знаю його батьків. Як син мені. Я задоволений, що він зіграв офіційний матч на нуль. Я привітав його. Багатьох привітав. На офіційному рівні багато дебютувало.

Лунін - один, Бондар - два, Попов - три, Качараба - чотири, Сирота - п'ять, Пихаленок - шість, Ігнатенко - сім. Семеро людей сьогодні дебютували на офіційному рівні за збірну.

Я задоволений, що хлопці знайшли впевненість. Вони були на зборах, готувалися. Я довірив, хлопці це зробили. Я задоволений. Рухаємося далі.

- Ви зробили 10 змін в порівнянні з попереднім матчем. Це явно принесло цій групі гравців впевненість в своїх силах. Ви так само збираєтеся поставити цих гравців на цих вихідних, зокрема проти Ірландії, або збираєтеся змінити склад?

- Коли грати домашню гру в Польщі? Це дожити потрібно ще. Ще багато часу. Треба дожити. Я вже так далеко не дивлюся. Я вранці прокинувся: «О, здоровий». Так що треба дожити. Завтра тренування будуть, у нас ще гра з Вірменією буде.

Ви розумієте, чому я так зробив. Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців. Повинні були грати 11 нових гравців, але Едуард Соболь захворів і зіграв Міколенко. Віталія я теж знаю з дитинства. Я підійшов до нього, а він сказав: «Василич, все добре, я допоможу». Він здорово зіграв. Далі будемо дивитися.

Спасибі Ірландії. Ви нас добре прийняли. Я в місті був, люди підходили, бажали удачі мені, Україні. Дякую всім. Бажаю, щоб у вашої команди все було хорошо.