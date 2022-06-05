Україна переграла Вельс за всіма статтями. Статистика болісного для нас матчу
Петраков - про поразку від Уельсу: «Відчуваю порожнечу»
Україна не вийшла на ЧС-2022
05 червня 22:19
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував поразки від Уельсу (0: 1) в відборі на ЧС-2022.
«Відчуваю порожнечу. Не знаю що сказати. Чи заслужила збірна Уельсу перемогу? Вони виграли - значить, заслужено. Хлопці зробили все, що могли. Це футбол. Кому щастить, кому немає. Сьогодні пощастило Уельсу ».
Україна переграла суперника за всіма статтями. Статистика матчу з Уельсом.