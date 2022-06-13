Петраков: «Соболь та Попов зіткнулися на тренуванні – у Едуарда фінгал, красивішим став. Яремчуку поїдуть робити МРТ»

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час прес-конференції розповів про кадрову ситуацію в команді:



Ярмоленко сьогодні буде тренуватися, вчора він сам попросився. Він капітан команди. У Маліновського була температура, зараз подивимося, як він себе почуває. Вся команда перехворіла. То в одного температура, то в другого, то в третього. Скажімо так, все добре. Попов і Соболь теж буде тренуватися.