Харатін: «Ми з татом кричали, бо пенальті на Ярмоленко в матчі з Уельсом був»
Петраков: «Соболь та Попов зіткнулися на тренуванні – у Едуарда фінгал, красивішим став. Яремчуку поїдуть робити МРТ»
Головний тренер збірної України розповів про стан гравців
17:59
Фото: УАФ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час прес-конференції розповів про кадрову ситуацію в команді:
Кадрова ситуація у нас така. У Романа Яремчука проблеми з гомілкостопом. Зараз поїдуть робити МРТ. Подивимося, що в нього там на самому ділі. У Зубкова піднялася температура. Зараз Сашко не буде на тренуванні перед матчем. Попов та Соболь зіткнулися під час ігрового тренування. Не поїхали зашивати голову. У Соболя такий фінгал під оком (показує). Красивіше ще став, скажемо так.
Ярмоленко сьогодні буде тренуватися, вчора він сам попросився. Він капітан команди. У Маліновського була температура, зараз подивимося, як він себе почуває. Вся команда перехворіла. То в одного температура, то в другого, то в третього. Скажімо так, все добре. Попов і Соболь теж буде тренуватися.
Нагадаємо, 14 червня на стадіоні ЛКС в польській Лодзі збірна України прийме Ірландію в рамках Ліги націй. Початок матчу – о 21.45 по Києву.
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