Сергій Разумовський

Шахтар офіційно повідомив про продовження контракту з бразильським захисником Педро Енріке. Нова угода між донеччанами та футболістом розрахована до 31 грудня 2030 року. Як і зазвичай у подібних випадках, фінансові умови домовленості клуб не оприлюднив.

Педро Енріке приєднався до Шахтаря в липні 2023 року й за відносно короткий період став помітною опцією в оборонній лінії. За два з половиною сезони у складі гірників він провів 66 офіційних матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем та чотирма результативними передачами.

Разом із командою бразилець уже встиг поповнити колекцію трофеїв: у 2024 році Шахтар став чемпіоном України, а також двічі здобував Кубок України — у сезонах 2024 та 2025. Продовження контракту до кінця 2030-го підкреслює, що клуб розраховує на Педро Енріке як на довгостроковий елемент складу.

Раніше повідомлялося, що Педро Енріке можуть натуралізувати для виступів за збірну України.