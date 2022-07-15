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«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»

Якщо це, звісно, не фейк
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:33
«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»

Почесний президент «Дніпра-1» Юрій Береза відреагував на представлення Ігоря Йовічевіча головним тренером «Шахтаря» одним словом – «Під*р».

Принаймні, зображення з таким його коментарем з’явилося в мережі. Самого коментаря під дописом вже немає. Існує ймовірність, що сам коментар – це фейк.

Нагадаємо, Йовічевіч очолював «Дніпро-1» і заявляв про бажання залишитися в команді. Однак зрештою перейшов в «Шахтар».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ігор Йовічевіч Юрій Береза Шахтар Донецьк СК Дніпро-1

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