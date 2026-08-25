Сергій Разумовський

Нападник Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук змінив агента. Відповідна інформація з’явилася на сторінці 30-річного футболіста в Transfermarkt.

Тепер інтереси українського форварда представляє агентство ProStar. Раніше Яремчук співпрацював із компанією Vision Foot.

Зміна агентської агенції може бути пов’язана з майбутнім переходом футболіста. Раніше повідомлялося, що в літнє трансферне вікно Яремчук, найімовірніше, залишить Олімпіакос і продовжить кар’єру в іншій команді.

Другу частину минулого сезону українець провів у Франції. Яремчук виступав за Ліон на правах оренди та отримував регулярну ігрову практику в складі французького клубу.

У 14 матчах за Ліон нападник забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу. Така статистика дозволила українцю зробити помітний внесок у виступи команди, хоча його майбутнє в Ліоні залишається невизначеним.

Наразі невідомо, де саме Яремчук продовжить кар’єру. Нове агентство має допомогти футболісту знайти клуб, у якому він зможе стабільно виходити на поле та отримувати достатньо ігрового часу.