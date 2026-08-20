Павло Василенко

Форвард збірної України Роман Яремчук не входить до планів головного тренера грецького Олімпіакоса Хосе Луїса Менділібара на новий сезон, тому змушений шукати інший варіант для продовження кар'єри. Про це повідомляє Sport24.gr.

Іспанський фахівець уже визначився з футболістами, на яких розраховуватиме в новому сезоні. Яремчук до цього списку не потрапив.

30-річний українець перебрався до чемпіонату Греції влітку 2024 року. За цей час форвард провів у складі Олімпіакоса 49 матчів у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та п'ятьма результативними передачами.

Минулий сезон нападник провів не лише в Греції. Яремчук виступав у французькому чемпіонаті на правах оренди за Ліон. У складі французького клубу форвард зіграв 14 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.