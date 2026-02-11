Сергій Разумовський

Шахтар офіційно оголосив про продовження контракту з одним зі своїх ключових півзахисників Дмитром Криськівим. Як повідомляється на офіційному сайті донецького клубу, нова угода з футболістом розрахована на тривалий термін і діятиме до 31 грудня 2030 року. Відомості про фінансові умови контракту залишаються конфіденційними, оскільки сторони не стали оприлюднювати ці подробиці.

Дмитро Криськів, якому нещодавно виповнилося 25 років, є вихованцем академії донецького клубу. Свої перші кроки у структурі Шахтаря він зробив ще у 2016 році, пройшовши всі щаблі юнацького і молодіжного футболу. Систематична робота та невпинний прогрес дозволили йому звернути на себе увагу головного тренерського штабу, і вже 19 жовтня 2022 року він дебютував у складі головної команди оранжево-чорних.

З того моменту Криськів закріпився в основі і за цей час провів у футболці донецької команди вже 104 офіційних матчі, в яких зумів відзначитися 12 забитими м’ячами та записати до свого активу 15 результативних передач.

За час своєї професійної кар’єри у складі донецького гранда Дмитро Криськів внес значний вклад у колективні перемоги. Разом із командою він двічі піднімав над головою трофей чемпіона України у сезонах-2022/23 та 2023/24, а також здобував Кубок України у футбольних кампаніях 2023/24 та 2024/25. Його стабільність, універсалізм і працездатність дозволили йому стати одним із професійних лідерів сучасної команди.

