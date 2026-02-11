Сергій Разумовський

Кудрівка оголосила про оренду молодого флангового атакувального гравця Антона Глущенка, який належить Шахтарю. Інція про цей трансфер з’явилася на офіційному ресурсі клубу із Сумщини. Сторони не розкривають усіх деталей контрактної угоди – тривалість оренди, можливі фінансові аспекти чи опцію викупу залишились невідомими.

Антон Глущенко, якому лише 21 рік, у поточному сезоні вже мав досвід виступів за першу команду Шахтаря. За цей період він узяв участь у п’яти поєдинках, у яких зумів відзначитися одним забитим м’ячем. Така універсальність і швидка адаптація на дорослому рівні дозволили йому залишатися у полі зору тренерського штабу клубу з Донецька.

Якщо дивитися на загальну статистику молодого футболіста у професійних змаганнях, то на його рахунку вже 15 матчів та три голи у рамках української Першої ліги. Окрім ігор на дорослому рівні, значну частину кар’єри Антон провів у юнацькій Лізі УЄФА, де продемонстрував неабиякий потенціал, провівши 13 матчів та чотири рази відзначившись у воротах суперників.

