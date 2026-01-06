Сергій Разумовський

Універсальний крайній захисник Аль-Хіляля Жоау Канселу найближчим часом змінить клуб і продовжить кар’єру в Барселоні. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, уточнюючи, що каталонці домовилися про повернення 31-річного португальця та вже погодили ключові умови угоди.

За інформацією джерела, мова йде про оренду до завершення поточного сезону. Вартість такого переходу складе чотири мільйони євро, і це дає Барселоні можливість підсилити правий фланг оборони без необхідності одразу вкладати великі суми у повноцінний трансфер. Для клубу, який змушений уважно балансувати бюджет і маневрувати в межах фінансових обмежень, орендний формат виглядає максимально прагматичним рішенням.

Цікаво, що ситуація з Канселу розвивалася не в один бік. Як зазначається, Аль-Хіляль раніше вже узгодив деталі переходу португальця до Інтера. Однак вирішальним фактором стала позиція самого футболіста: Канселу наполягав, що хоче перейти лише до Барселони, і саме його бажання стало визначальним у фінальному виборі напрямку.

Нагадаємо, влітку 2024 року Аль-Хіляль придбав Канселу у Манчестер Сіті за 25 мільйонів євро. У нинішньому сезоні захисник провів шість матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і двома результативними передачами, демонструючи, що й у 31 рік здатен впливати на гру не лише в обороні, а й у атакувальних діях.

Таким чином, Барселона отримує досвідченого флангового гравця з топовим бекграундом і яскравими якостями в грі з м’ячем. А Канселу – шанс повернутися до команди, яку він, за повідомленнями, вважав пріоритетним варіантом для продовження кар’єри перед чемпіонатом світу-2026.

