Піхальонок поділився своїми враженнями від старту літніх зборів в Динамо
Також хавбек змінив свій ігровий номер
близько 2 годин тому
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок розповів про свої перші враження після початку літнього тренувального збору та поділився інформацією про зміну ігрового номера.
«Трохи втомилися, але на зборах це нормально. Підготовка триває, у нас попереду дуже багато роботи. Уже чекаємо на контрольні матчі, адже вже сумували за ними.
Якщо чесно, думали, що в Австрії буде трохи прохолодніше. Але таке враження, що тут набагато тепліше, ніж у Києві. Приміром, сьогодні на сонці показувало 36-37 градусів... Але це збори, все гаразд. Незалежно від погоди, потрібно підготуватися спочатку до контрольних матчів, а через спаринги — і до офіційних ігор.
Встигнув перезавантажитися, тож готовий працювати. Зараз втома присутня в усіх, але вирішив трохи раніше вийти з відпустки. Справді, збірники приєдналися пізніше, але, думаю, тиждень — днів десять, і всі будемо вже в однакових фізичних кондиціях.
Чому взяв восьмий номер? Мені подобається цей номер. У Дніпрі-1 я так само спочатку виступав під 76-м, а потім перейшов на восьмий, також раніше в молодіжних командах виступав під восьмим номером», — сказав Піхальонок.
Нагадаємо, що раніше клуб затвердив розклад товариських матчів на австрійському зборі.