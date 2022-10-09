Майже без опору. «Мілан» впевнено обіграв «Ювентус»
Піолі вперше в тренерській кар'єрі обіграв Аллегрі, було 14 поразок
«Мілан» здолав «Ювентус»
«Мілан» обіграв «Ювентус» (2:0) в матчі 9 туру Серії А.
Це перша перемога Стефано Піолі над Массіміліано Аллегрі в кар'єрі. До цього Макс жодного разу не програвав командам Піолі.
Всього було 19 матчів між командами двох тренерів. Аллегрі виграв 14, а ще п'ять зустрічей завершилися внічию, повідомляє gazzetta.it.
До цього Піолі обігравав «Ювентус», який тренували Мауріціо Сарри і Андреа Пірло.
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