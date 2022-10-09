Піолі вперше в тренерській кар'єрі обіграв Аллегрі, було 14 поразок

«Мілан» здолав «Ювентус»

«Мілан» обіграв «Ювентус» (2:0) в матчі 9 туру Серії А.

Це перша перемога Стефано Піолі над Массіміліано Аллегрі в кар'єрі. До цього Макс жодного разу не програвав командам Піолі.

Всього було 19 матчів між командами двох тренерів. Аллегрі виграв 14, а ще п'ять зустрічей завершилися внічию, повідомляє gazzetta.it.

До цього Піолі обігравав «Ювентус», який тренували Мауріціо Сарри і Андреа Пірло.