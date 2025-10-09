Павло Василенко

Італійська футбольна легенда Андреа Пірло опинився в епіцентрі скандалу після того, як погодився стати амбасадором російської букмекерської контори.

Про це повідомило російське видання «Спорт-Експрес». Угода з російською стороною викликала обурення в Україні та серед європейських уболівальників, які вважають, що таким кроком Пірло фактично легітимізує агресивну політику росії, яка веде війну проти України.

46-річний Пірло – один із найуспішніших італійських футболістів у історії. У своїй блискучій кар’єрі він виступав за Мілан, Ювентус, Інтер і Брешію, а також виграв чемпіонат світу-2006 у складі збірної Італії. Після завершення кар’єри гравця у 2017 році він розпочав тренерський шлях, керуючи, зокрема, Ювентусом, Сампдорією та нині – клубом Дубай Юнайтед.

Попри успішну кар’єру та багаторічні прибутки, Пірло, за інформацією ЗМІ, «погодився на співпрацю заради грошей». Цей крок уже порівнюють із нещодавнім візитом іншої легенди італійського футболу – Франческо Тотті, який у квітні відвідав Москву для участі у заході, організованому тими ж структурами, й отримав там «спортивну нагороду».

В Україні новина також викликала хвилю критики.