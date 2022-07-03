Пішла легенда клубу, залишиться білорус. Ситуація в «Колосі»

До команди з Ковалівки, незважаючи на війну в Україні, повернеться легіонер

Ніколай Золотов / Фото - УПЛ

Після оренди «Бастії» до «Колоса» повернеться захисник Ніколай Золотов. Про це повідомляє Футбол NEWS.

Білоруського легіонера не зупинила війна в Україні. Раніше клуб також повідомив про підписання захисників Владислава Ємеця, Романа Гончаренка та Сергія Болбата, а також оренду з «Динамо» нападника Кирила Попова.

Крім цього, оголосив у своєму Instagram про відхід з «Колоса» півзахисник Євген Морозко. Він провів 150 матчів за 7 років у клубі, починаючи з чемпіонату області.

Раніше головний тренер команди Ярослав Вишняк заявив, що не бачить проблеми в масовому від'їзді легіонерів.