Тренер «Колоса»: «Коли в 2014 році поїхали легіонери, теж говорили, що все пропало»

Ярослав Вишняк / фото - ФК Колос

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поділився в ефірі Футбол NEWS думками про рівень УПЛ після відходу більшості легіонерів.

Немає таких клубів, у нас всюди були українські гравці. Були клуби, де легіонери допомагали їм грати, це моя особиста думка. Але такої залежності від легіонерів, як була, наприклад, у 2014 році, коли поїхали легіонери, і ми казали, що все пропало, немає.

Потихеньку з'явилися наші українські гравці, зараз багато гравців поїхало за кордон. Зараз ми всі вболіваємо за збірну, всім подобається якість гри. Видно, що у нас є футболісти, які вміють працювати з м'ячем, знають, що робити на полі. У чомусь програєш, а в чомусь це буде плюс для нашого футболу.

Подивіться, які тренери залишилися працювати. Вернидуб, Григорчук, Кучук, Луческу, Йовічевіч, Скрипник. Це люди, які вміють працювати з молодими гравцями. Можливо, в цьому є плюс і з'являться нові гравці, якими ми так само будемо пишатися.