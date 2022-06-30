Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Тренер «Колоса»: «Коли в 2014 році поїхали легіонери, теж говорили, що все пропало»

Вишняк нагадав, що вісім років тому з'явилися гідні українські виконавці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:23
Тренер «Колоса»: «Коли в 2014 році поїхали легіонери, теж говорили, що все пропало»
Ярослав Вишняк / фото - ФК Колос

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поділився в ефірі Футбол NEWS думками про рівень УПЛ після відходу більшості легіонерів.

Зараз у Полтаві були непогані легіонери, в Дніпрі, в «Зорі», в «Шахтарі». Менше, мабуть, їх було в «Динамо». Але, знову ж таки, не можна сказати, що там лише одні легіонери грали.

Немає таких клубів, у нас всюди були українські гравці. Були клуби, де легіонери допомагали їм грати, це моя особиста думка. Але такої залежності від легіонерів, як була, наприклад, у 2014 році, коли поїхали легіонери, і ми казали, що все пропало, немає.

Потихеньку з'явилися наші українські гравці, зараз багато гравців поїхало за кордон. Зараз ми всі вболіваємо за збірну, всім подобається якість гри. Видно, що у нас є футболісти, які вміють працювати з м'ячем, знають, що робити на полі. У чомусь програєш, а в чомусь це буде плюс для нашого футболу.

Подивіться, які тренери залишилися працювати. Вернидуб, Григорчук, Кучук, Луческу, Йовічевіч, Скрипник. Це люди, які вміють працювати з молодими гравцями. Можливо, в цьому є плюс і з'являться нові гравці, якими ми так само будемо пишатися.

Раніше повідомлялося, що захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослав Вишняк Колос

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом»
Захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 16:54
Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»
Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 17:58
«Колос» під час війни попрощався з форвардом, який відмовився від українського паспорта
«Колос» під час війни попрощався з форвардом, який відмовився від українського паспорта
Футбол Українська Прем'єр-ліга
27 червня 13:53
Екс-гравець «Шахтаря»: «Мій батько на передовій. Сказав, що буде захищати онуків»
Екс-гравець «Шахтаря»: «Мій батько на передовій. Сказав, що буде захищати онуків»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 червня 21:45

Новини: Футбол

Тренер «Колоса»: «Коли в 2014 році поїхали легіонери, теж говорили, що все пропало»
Тренер «Колоса»: «Коли в 2014 році поїхали легіонери, теж говорили, що все пропало»
Українська Прем'єр-ліга
12:23
«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»
«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
11:50
Кобін назвав помилку в фатальному епізоді, що не пустив збірну України на ЧС
Кобін назвав помилку в фатальному епізоді, що не пустив збірну України на ЧС
Збірна України
11:24
Вітао може перейти в АЕК
Вітао може перейти в АЕК
Українська Прем'єр-ліга
10:58
Цитаїшвілі незабаром пройде медогляд для польського гранду
Цитаїшвілі незабаром пройде медогляд для польського гранду
Українська Прем'єр-ліга
10:55
По Піхальонку не надходило пропозицій із закордонних клубів за час виступів у «Дніпрі-1»
По Піхальонку не надходило пропозицій із закордонних клубів за час виступів у «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
10:27
Вербич, Кендзьора та Супряга приєдналися до «Динамо» в Швейцарії
Вербич, Кендзьора та Супряга приєдналися до «Динамо» в Швейцарії
Українська Прем'єр-ліга
10:00
Бригада арбітрів також зможе виїхати з України для матчу єврокубка
Бригада арбітрів також зможе виїхати з України для матчу єврокубка
Ліга конференцій UEFA
09:54
Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »
Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »
Українська Прем'єр-ліга
09:45
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини