Сергій Разумовський

Після звільнення з посади головного тренера Роберто Де Дзербі керівництво Марселя активно розглядає низку кандидатур на заміну італійському наставнику. Згідно з інформацією порталу Footmercato, серед пріоритетних варіантів очолити клуб фігурує Хабіб Беє. Його кандидатура суттєво виділяється у списку потенційних тренерів, і 48-річний фахівець із Сенегалу сприймається як реальний претендент на посаду, здатний швидко вдихнути нову динаміку в роботу команди.

Варто нагадати, що нещодавно, 9 лютого, Ренн призупинив роботу тренерського штабу під керівництвом Хабіба Беє, що зробило фахівця доступним для перемовин з іншими клубами. В той час, поки триває пошук повноцінного головного тренера, Марсель може оперативно призначити тимчасовий тандем у складі Ромена Ферр’є та Жака Абардонадо на найближчий поєдинок чемпіонату Франції проти Страсбура, який заплановано на 14 лютого.

За повідомленнями французьких ЗМІ, саме Хабіб Беє виглядає найбільш імовірним майбутнім наставником. Наразі команда посідає четверту сходинку у турнірній таблиці Ліги 1 і знаходиться у боротьбі за місця у єврокубках, тож для клубу критично важливо оперативно визначитися з новим лідером тренерського штабу.