Сергій Разумовський

Восьмий, заключний тур основного етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи не перевернув ситуацію в тій частині Таблиці коефіцієнтів УЄФА, де знаходяться Україна та наші найближчі сусіди-конкуренти, повідомляє UA-Футбол. Жодних різких стрибків або обвалів не сталося: майже всі країни на «нашому» рівні зберегли попередні позиції, а відстані між ними змінилися лише точково.

Втім, один принциповий момент усе ж варто зафіксувати окремо. Румунія, яка є одним із головних орієнтирів у цій боротьбі, фактично зупинилася: жоден її клуб не пробився до плей-оф. На прощання румуни ще встигли додати до скарбнички 0.25 бала завдяки нічиїй, але на цьому їхній євросезон завершився. Підсумковий показник Румунії в п’ятирічному рейтингу тепер становить 25.250, і він уже не змінюватиметься до кінця кампанії-2025/26.

Україна ж відстає від Румунії на 0.838 бала — дистанція не виглядає критичною. Більш того, теоретично її реально ліквідувати вже в першому для нас весняному раунді. Мінімальний практичний орієнтир озвучити просто: потрібні, як мінімум, нічия та перемога Шахтаря, щоб перекрити цю різницю й випередити конкурента, який більше очок не набере. Саме це робить румунський напрямок одним із ключових у нашій «математиці» на весну.

Інші конкуренти в євровесну все ж пройшли (окрім Словаччини), але без прямого виходу в 1/8 фіналу та без великих бонусних надходжень. Це означає, що вони не змогли ні різко скоротити відставання від України, ні суттєво відірватися вперед. Відтак, щільність у цьому секторі таблиці зберігається, і боротьба далі йтиме на тонких відсотках — через кожну перемогу, нічию та бонусний бал.

Болгарія за підсумками тижня додала 0.5 ігрових бала та ще 0.187 бонуса. Однак її відставання від України все одно залишається майже чотирибальним, а це вже відчутна дистанція. За такого розкладу причин для серйозного занепокоєння з болгарського боку майже немає: навіть кілька вдалих матчів їм не гарантують швидкого зближення.

Азербайджан теж дещо підтягнувся, отримавши 0.187 бонуса, але українська перевага над цією асоціацією залишається відносно комфортною — 1.475 бала. При цьому важливо, що основний їхній представник, Карабах, у Лізі чемпіонів може отримати дуже складних опонентів у плей-оф, а це підвищує ризик швидкого вибуття й обмежує потенціал набору додаткових очок.

Сербія натомість за тиждень збільшила відрив від України на 0.563 бала. Важливий нюанс: відстань до Сербії тепер приблизно така ж, як і до Румунії, але серби, на відміну від румунів, мають чинного учасника турнірів навесні — Црвену Звезду. Тобто Сербія ще може набирати очки, і тут чимало залежатиме від жеребкування та того, наскільки прохідним буде суперник.

У полі уваги залишається й Угорщина: цього тижня вона додала ще 0.125 бала за рахунок бонусів і також має одного активного представника. А от Хорватія виглядає більш загрозливою з огляду на два клуби, які продовжують виступи в єврокубках. Її перевага над Україною наразі складає 2.119 бала — це вже суттєвіше, ніж у випадку Сербії чи Румунії, і саме кількість команд у грі може стати для хорватів вирішальним ресурсом у наборі очок.

Найближчий важливий часовий орієнтир — кінець лютого, коли більшість наших конкурентів стартують у плей-оф і почнуть набирати (або втрачати) очки в реальних матчах. Україна ж фактично чекатиме довше: наш євровесняний етап розпочнеться лише в березні, коли настане черга 1/8 фіналу Ліги конференцій. Це створює ситуацію, коли певний період доведеться спостерігати за рухом конкурентів без можливості відповісти одразу на полі — а потім намагатися надолужувати вже власними результатами.

Жеребкування даної стадії відбудеться вже 30 січня.