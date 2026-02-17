Павло Василенко

Скандал навколо матчу між Інтером та Ювентусом вийшов далеко за межі футбольного поля. Головний арбітр зустрічі Федеріко Ла Пенна повідомив про хвилю жорстоких погроз, які посипалися на нього та його родину після фінального свистка.

У соціальних мережах суддя оприлюднив повідомлення, що містили прямі заклики до вбивства: «Я застрелю тебе», «Я вб’ю тебе», «Ми знаємо, де ти живеш». Погрози стосувалися не лише самого арбітра, а й його дружини та двох доньок. За інформацією Corriere dello Sport, ситуація була настільки серйозною, що Ла Пенна негайно звернувся до поліції.

Правоохоронці порадили арбітру та його сім’ї тимчасово не виходити з дому, доки пристрасті не вщухнуть. Причиною агресії стало вилучення захисника Ювентуса П’єра Калюлю, який отримав другу жовту картку за фол проти Алессандро Бастоні. Це рішення викликало шквал критики й навіть офіційні вибачення з боку голови суддівського комітету Серії А Джанлуки Роккі, який визнав помилку арбітра.

Італійські ЗМІ повідомляють, що майбутнє Ла Пенни наразі обговорюється: або його швидко повернуть до роботи, щоб закрити тему, або ж тимчасово відсторонять від матчів заради зниження напруги. Арбітр працює в Серії А з 2013 року, має понад 20 років досвіду та вже відсудив 11 матчів у цьому сезоні. Але цього разу ціна помилки виявилася страшною – загрозою життю.