Після матчу з Бельгією тренер збірної Хорватії назвав свого захисника найкращим в світі

«Картаті» пройшли в плей-офф

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував нічию з Бельгією (0:0) в 3-му турі ЧС-2022, за підсумками якої його команда вийшла в плей-офф турніру. Його цитує прес-служба FIFA.

– Хто був кращим у складі Хорватії?

– Я б не став когось виділяти, ми були командою. Перішич врятував нас, Модріч відпрацював ззаду.

Гвардіол – кращий центральний захисник в світі. Він грає так зріло. Приголомшливо! Він з такою витонченістю контролює мяч.



Огляд матчу Хорватія – Бельгія.