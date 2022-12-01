Знаменитий американський баскетболіст: «Ми надеремо дупу Нідерландам на ЧС-2022»
Після матчу з Бельгією тренер збірної Хорватії назвав свого захисника найкращим в світі
«Картаті» пройшли в плей-офф
01 грудня 22:26
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував нічию з Бельгією (0:0) в 3-му турі ЧС-2022, за підсумками якої його команда вийшла в плей-офф турніру. Його цитує прес-служба FIFA.
– Хто був кращим у складі Хорватії?
– Я б не став когось виділяти, ми були командою. Перішич врятував нас, Модріч відпрацював ззаду.
Гвардіол – кращий центральний захисник в світі. Він грає так зріло. Приголомшливо! Він з такою витонченістю контролює мяч.
Огляд матчу Хорватія – Бельгія.Підсумки групи F на ЧС-2022.
Коментарі 0