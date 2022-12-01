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Після матчу з Бельгією тренер збірної Хорватії назвав свого захисника найкращим в світі

«Картаті» пройшли в плей-офф
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 22:26
Після матчу з Бельгією тренер збірної Хорватії назвав свого захисника найкращим в світі

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував нічию з Бельгією (0:0) в 3-му турі ЧС-2022, за підсумками якої його команда вийшла в плей-офф турніру. Його цитує прес-служба FIFA.

– Хто був кращим у складі Хорватії?

– Я б не став когось виділяти, ми були командою. Перішич врятував нас, Модріч відпрацював ззаду.

Гвардіол – кращий центральний захисник в світі. Він грає так зріло. Приголомшливо! Він з такою витонченістю контролює мяч.

Огляд матчу Хорватія – Бельгія.

Підсумки групи F на ЧС-2022.
Петро Приходько
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Теги

збірна Хорватії (футбол) Златко Даліч

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