Сергій Разумовський

Нідерландський тренер Джон Гейтінґа більше не працює в Тоттенгемі на посаді асистента головного наставника. 42-річний спеціаліст залишив клуб у зв’язку з кадровими змінами в тренерському штабі після призначення Ігора Тудора. Про це повідомляє Talksport.

Зазначається, що новий головний тренер шпор планує сформувати команду помічників під себе, тому співпрацю з Гейтінґою було припинено. Разом із нідерландцем Тоттенгем також попрощався з Джастіном Кокрейном, Крісом Хасламом та аналітиком Джо Ньютоном.

Гейтінґа приєднався до лондонського клубу лише місяць тому. До цього він працював головним тренером Аякса, але в листопаді минулого року був звільнений із цієї посади.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем слідкує за українським захисником Іллею Забарним.