Після невдачі в Аяксі легенда нідерландського футболу пропрацював у АПЛ лише 33 дні
Тоттенгем попрощався з Гейтінґою
1 день тому
Нідерландський тренер Джон Гейтінґа більше не працює в Тоттенгемі на посаді асистента головного наставника. 42-річний спеціаліст залишив клуб у зв’язку з кадровими змінами в тренерському штабі після призначення Ігора Тудора. Про це повідомляє Talksport.
Зазначається, що новий головний тренер шпор планує сформувати команду помічників під себе, тому співпрацю з Гейтінґою було припинено. Разом із нідерландцем Тоттенгем також попрощався з Джастіном Кокрейном, Крісом Хасламом та аналітиком Джо Ньютоном.
Гейтінґа приєднався до лондонського клубу лише місяць тому. До цього він працював головним тренером Аякса, але в листопаді минулого року був звільнений із цієї посади.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем слідкує за українським захисником Іллею Забарним.
