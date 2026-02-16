Один із клубів Англійської Прем'єр-ліги виявляє інтерес до Іллі Забарного на тлі нестабільного старту його кар'єри у ПСЖ.

За інформацією TheTottenhamLad, лондонський Тоттенхем уважно стежить за ситуацією з 23-річним українським центральним захисником, який минулого літа перейшов до паризького клубу з Борнмуту за понад 60 мільйонів євро. Діючий контракт гравця із червоно-синіми розрахований до кінця червня 2030 року.

Повідомляється, що Забарний зазнає труднощів з адаптацією на Парк де Пренс, тому в міжсезоння можливе його повернення до Англії. Крім Тоттенхема, інтерес до українця виявляє Ньюкасл.

У поточному сезоні Забарний провів 25 матчів за ПСЖ у всіх турнірах та забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 50 мільйонів євро.

Раніше ПСЖ із Забарним поступився в Лізі 1.