Павло Василенко

Війна між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ виходить на новий рівень. У понеділок обидві сторони постали перед Паризьким судом у справах трудових спорів, вимагаючи одна від одної сотні мільйонів євро компенсацій.

Парижани вимагають від колишнього форварда 240 млн євро – насамперед через зірваний трансфер до Саудівської Аравії. У липні 2023 року Аль-Хіляль пропонував за Мбаппе рекордні 300 млн євро, однак футболіст відмовився переходити.

Сам Мбаппе, який влітку 2024-го перейшов у мадридський Реал як вільний агент, висунув клубу ще більші претензії – 263 млн євро. Йдеться про нібито моральний тиск, невиплачені зарплатні та бонуси на суму близько 55 млн євро, а також вимогу перекваліфікувати його строковий контракт у безстроковий, що, за підрахунками адвокатів форварда, істотно збільшує розмір компенсації.

ПСЖ намагався передати справу до іншої судової інстанції, але клопотання було відхилене: розгляд триває саме у суді з трудових спорів.

Французькі ЗМІ повідомляють, що рішення можуть оголосити вже найближчими тижнями – і воно обіцяє стати одним із найгучніших у футбольній історії.