Павло Василенко

Кіліан Мбаппе покинув тренувальний збір збірної Франції. Гравець мадридського Реала має проблеми зі здоров'ям.

У четвер, 13 листопада, Мбаппе привів збірну Франції до перемоги над Україною з рахунком 4:0. Він забив два голи, і ця перемога забезпечила його команді путівку на чемпіонат світу наступного року.

У неділю Франція зіграє проти Азербайджану. Мбаппе не вийде на поле через стан здоров'я. Він вже залишив тренувальний збір команди.

«Мбаппе продовжує страждати від запалення правої щиколотки, що вимагає подальших обстежень. Він пройде ці обстеження в Мадриді», – заявила Французька федерація футболу.

Капітан збірної Франції з початку жовтня страждає від травми гомілковостопного суглоба, яку він отримав у матчі Реала проти Вільярреала. Незважаючи на це, він зіграв у серії матчів після цього, пропустивши лише жовтневий матч збірної Франції проти України.

Мбаппе – не єдиний гравець, який пропустить матч проти Азербайджану. Дисквалифікований Ману Коне та травмований Едуардо Камавінга також будуть відсутні.

Тепер тягар лікування Мбаппе ляже на Реал. Наразі з мадридського клубу надходять ознаки того, що гравець буде доступний для майбутнього матчу чемпіонату проти Ельче.