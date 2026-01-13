Капітан Олександрії Кирило Ковалець повідомив, що залишає команду після 8.5 років перебування.

Віцечемпіон УПЛ минулого сезону не спрацювався з новим головним тренером Кирилом Нестеренком, який відправив лідера команди в дубль.

Неймовірний шлях у вісім з половиною років разом з Олександрією. Останнє, про що я міг подумати у своєму житті, це писати ці слова. Дякую, Олександрія, моя команда, моє місто, мій дім, мої вболівальники, назавжди у моєму серці.

В першу чергу, хочу виразити величезну подяку та повагу Сергію Анатолійовичу Кузьменку за ставлення та віру в мене та мою родину з першого дня, ви повірили в мене як в людину та футболіста, я дуже це все ціную і запам'ятаю назавжди. Я безмежно за все вам вдячний, пане президенте!

Подяка Івану Сергійовичу та всім працівникам футбольного клубу! Окремо хочу подякувати Шарану Володимиру Богдановичу за запрошення в команду. Дякую, що повірили в мене як в гравця і людину, де я провів свої найкращі роки футбольного життя!

Дякую за всі роки команді та футболістам, тренерам, працівникам бази, стадіону, водіям, всім-всім-всім, величезний респект вболівальникам та місту - ви найкращі без сумніву і назавжди в моєму серці. Я буду дуже сильно за вами сумувати, - написав Ковалець в Instagram.

