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Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»

Дніпровський клуб виступатиме в Лізі Європи
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:42
Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»

Півзахисник «Дніпра-1» Олександр Піхальонок висловився про прийдешнє сезоні УПЛ. його цитує прес - служба клубу.

«Буде важко. Тим більше що немає остаточної картини з чемпіонатом: як грати, як переїжджати. Важко буде поєднувати і єврокубки і чемпіонат. Рівень міжнародних матчів набагато вище, і щоб гідно себе показати, потрібно якісно відновлюватися. Цей компонент дуже важливий.

Кожен клуб, який буде грати в єврокубках, представлятиме Україну, буде захищати імідж країни. І це буде хорошим випадком нагадувати людям про те, що відбувається у нас в країні, щоб про війну не забували ».


Раніше стало відомо, що «Дніпро - 1» може переманити до себе лідерів «Металіста».

Петро Приходько
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Теги

Олександр Пихаленок СК Дніпро-1

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