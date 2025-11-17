Півзахисник збірної Ісландії Йон Дагур Торстейнссон прокоментував прикру поразку у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Україна здобула перемогу 2:0 та вийшла до плейоф.

Звичайно, це величезне розчарування, і я дуже засмучений. Більше мені нічого сказати. Абсолютне розчарування, і те, що ми знову програли їм, лише погіршує ситуацію. Я думав, що ми досить надійно захищалися.

Українці нічого не створювали, а потім забили перший гол зі стандартного положення. Їхній воротар також здійснив два чудових сейви. У цій грі все вирішують дрібниці. Я не відчував, що вони створювали багато моментів, а в обороні ми грали чудово аж до їхнього гола, - передає слова Торстейнссона mbl.is.