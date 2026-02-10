ЛНЗ обіграв Шахтар на зборах
Команда Пономарьова продемонструвала чемпіонські амбіції
Фото: ЛНЗ
Сьогодні, 10 лютого, відбувся товариський матч між зимовим чемпіоном УПЛ ЛНЗ та донецьким Шахтарем.
Зустріч між лідером українського чемпіонату із Черкас та донецькою командою завершилася мінімальною перемогою ЛНЗ з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч у грі був забитий на 53-й хвилині. Олег Горін точно пробив із кількох метрів після розіграшу стандарту, принісши своїй команді перемогу над «гірниками».
ЛНЗ — Шахтар 1:0
Гол: Горін, 53
