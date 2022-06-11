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Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»

Бабаян вважає, що його команда здатна взяти 3 очка
Футбол Ліга націй UEFA
08:47
Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»

Півзахисник збірної Вірменії Едгар Бабаян висловився про прийдешнє матчі з Україною. його цитує прес-служба Федерації футболу Вірменії.

«Я дуже радий повернутися в збірну. Ми готуємося, щоб завтра провести хороший матч. Знаю, що збірна України дуже сильна команда, але ми готові і постараємося взяти 3 очка.

Ми знаємо, що кожна гра по-своєму складна. У цій групі все команди сільниe. Ми повинні бути готові до кожної гри і постаратися перемогти.

Як я вже говорив, все команди нашої групи дуже сильні. Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу. Тому ми повинні намагатися грати в свій футбол в кожній грі. Ми знаємо, що це буде непросто, але ми зробимо все можливе для того, щоб виграти ».


Україна зіграє з Вірменією сьогодні, 11-го червня. Початок матчу - о 21:45.

Петро Приходько
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Теги

збірна Вірменії (футбол)

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