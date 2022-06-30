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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

По Піхальонку не надходило пропозицій із закордонних клубів за час виступів у «Дніпрі-1»

Хавбек, що раніше дебютував за збірну України, розповів про плани на майбутнє
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:27
По Піхальонку не надходило пропозицій із закордонних клубів за час виступів у «Дніпрі-1»
Олександр Піхальонок / Фото - СК Дніпро-1

Півзахисник «Дніпра-1» Олександр Піхальонок озвучив плани на майбутнє. Хавбек зізнався, що по ньому не надходило пропозицій із зарубіжних клубом.

На даний момент я гравець «Дніпра-1», тому всі мої думки пов'язані з цією командою. Докладу всіх зусиль, щоб допомогти «Дніпру-1» вирішити всі ті завдання, які будуть поставлені перед командою. А ще постараюся закріпитись у збірній.

Звісно, ​​є у планах виїхати до Європи. Я, напевно, як будь-який футболіст, мрію там пограти. Але скажу вам відверто, за той час, що я перебуваю в «Дніпрі-1», жодних пропозицій від європейських клубів мені не надходило. Все було на рівні чуток. Жодної конкретики. Приклад: остання інформація про мій нібито перехід до «Дженоа».

Якби мені довелося обирати, у якому європейському чемпіонаті грати, зупинився б, мабуть, на Іспанії чи Італії. Пам'ятаю, був період, коли я за «Мілан» уболівав, коли там Андрій Шевченко грав.

Клуб, за який ніколи не погодився б грати? На сьогоднішній день такого клубу немає.

Раніше Піхальонок дебютував за збірну України.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Олександр Пихаленок СК Дніпро-1

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