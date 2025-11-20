Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу поділився думками щодо невиходу команди на чемпіонат світу-2026 через групу. Слова фахівця передає Gazeta Sporturilor.

Матч залишив для мене гіркий присмак. Це мав бути святковий день для команди та всього румунського футболу. Та все ж лишається розчарування від того, що ми не кваліфікувалися з першого або хоча б другого місця. Попереду складний плей-оф для всіх без винятку.

Втім, можу сказати, що задоволений тим, як хлопці повернулися в гру, навіть якщо ми зустрічалися з командою, яка значно поступається нам рівнем, хоч її гравці й продемонстрували бажання та самовіддачу.

Я бачив їх у матчі з Чехією – там вони діяли значно краще… або ж чехи просто не вміли грати проти них. Я задоволений поведінкою хлопців, їхньою динамікою, бажанням атакувати вільні зони, комбінувати, грати в два дотики – саме так і повинна діяти румунська команда, це наша характеристика.

У цьому ми переважаємо багато європейських збірних. Поступово потрібно повертатися, і національна команда має бути прикладом для клубів країни. Навіть якщо в чемпіонаті багато легіонерів, не можна забувати про дух збірної.

Якби ми діяли так само на початку другого тайму в матчі з Боснією… Там була присутня боязнь. За три хвилини ми віддали супернику 15 передач, поки вони не забили. Потім гра вирівнялася, але це були дитячі помилки. Я насварив хлопців і взяв на себе частину відповідальності за те, що не зміг прищепити потрібний настрій.

Збірна Румунії не повинна боятися нікого. Цей страх переслідує нас у всіх сферах, не лише у футболі. Нам бракує сміливості протистояти власним якостям, власній індивідуальності, нашій силі. Це треба донести гравцям: ми програли кваліфікацію через страх.