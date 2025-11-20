Збірна України дізналася суперника у плей-оф відбору на ЧС-2026
З ким зіграють синьо-жовті?
1 день тому
Фото - УАФ
Сьогодні відбулося жеребкування стикових поєдинків за вихід на чемпіонат світу-2026.
У півфіналі плей-оф відбору збірна України зіграє з командою Швеції.
Якщо синьо-жовті пройдуть далі, то у фіналі плей-оф зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія.
Кваліфікаційні матчі плей-оф відбудуться 26 та 31 березня.
Мундіаль 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.
Учасники чемпіонату світу-2026 будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.