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ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я

Поки що клуб офіційно не розпрощався з Почеттіно
Футбол Ліга 1
02 липня 22:37
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
Крістоф Ґальтьє / Фото - Le Parisien

Новим головним тренером ПСЖ стане Крістоф Ґальтьє. Про це повідомляє L'Equipe.

Колишній наставник «Лилля» підпише контракт не раніше понеділка, 4 липня. У цей день команда виходить з відпустки.

Поки парижани офіційно не оголосили про розставання з нинішнім тренером Маурісіо Почеттіно. Це планується зробити приблизно в той же час.

Раніше ПСЖ придбав півзахисника у «Порту» за 40 мільйонів євро.

Сергій Стаднюк
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Теги

ПСЖ Крістоф Гальтье Маурісіо Почеттіно

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