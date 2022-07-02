Офіційно. ПСЖ придбав півзахисника у «Порту» за 40 мільйонів євро
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
Поки що клуб офіційно не розпрощався з Почеттіно
Крістоф Ґальтьє / Фото - Le Parisien
Новим головним тренером ПСЖ стане Крістоф Ґальтьє. Про це повідомляє L'Equipe.
Колишній наставник «Лилля» підпише контракт не раніше понеділка, 4 липня. У цей день команда виходить з відпустки.
Поки парижани офіційно не оголосили про розставання з нинішнім тренером Маурісіо Почеттіно. Це планується зробити приблизно в той же час.
Раніше ПСЖ придбав півзахисника у «Порту» за 40 мільйонів євро.
Коментарі 0