Поділля зробило крок до збереження прописки у Першій лізі
Хмельницька команда здобула важливу перемогу
1 день тому
Фото: ФК Поділля
У Бучі завершився перший матч плей-оф за право наступного сезону виступати у Першій лізі. Ковалівський Колос-2 зустрічався з хмельницьким Поділлям.
Поєдинок завершися перемогою гостей з рахунком 2:0. На 19-й хвилині відзначився Денис Балан, а на початку другого тайму – Владислав Шкіндер.
Матч-відповідь пройде у Хмельницькому 8 червня.
Плей-оф за право грати у Першій лізі
Перший матч
Колос-2 – Поділля – 0:2
Голи: Балан, 19, Шкіндер, 49.