Поділля зробило крок до збереження прописки у Першій лізі

Хмельницька команда здобула важливу перемогу

1 день тому

Фото: ФК Поділля
Фото: ФК Поділля
Павло Василенко

Павло Василенко

У Бучі завершився перший матч плей-оф за право наступного сезону виступати у Першій лізі. Ковалівський Колос-2 зустрічався з хмельницьким Поділлям.

Поєдинок завершися перемогою гостей з рахунком 2:0. На 19-й хвилині відзначився Денис Балан, а на початку другого тайму – Владислав Шкіндер.

Матч-відповідь пройде у Хмельницькому 8 червня.

Плей-оф за право грати у Першій лізі

Перший матч

Колос-2 – Поділля – 0:2

Голи: Балан, 19, Шкіндер, 49.

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